Caso Padovani, Salemi: «via da capogruppo ma resti nel Pd»

Orietta Salemi, consigliera regionale del Partito Democratico candidata nel 2017 alle amministrative interviene sul caso di Carla Padovani, capogruppo dem che ha votato la mozione leghista anti-aborto in consiglio comunale. Lo riporta Enrico Santi su L’Arena a pagina 12. «Carla Padovani ha agito senza tenere conto del suo ruolo di capogruppo; doveva fare una dichiarazione che impedisse al suo voto di essere strumentalizzato, come poi è successo, da parte della destra che le esprime solidarietà» ha detto la Salemi. Anche lei quindi chiede le dimissioni della Padovani da capogruppo, ma non dal partito, perché il Pd è e rimane un «partito plurale, non escludente ma che accoglie».

(Ph Facebook – Orietta Salemi)