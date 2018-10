Paga minorenni per sesso: anziano incontra madre vittima

Condividi

Un uomo di 70 anni adescava ragazzine 15enni su internet promettendo loro soldi in cambio di sesso. Durante la puntata di domenica de Le Iene la madre di una di loro è riuscita a incontrarlo, pubblicando assieme alla figlia un annuncio di ricerca lavoro come baby sitter. Il 70enne ha risposto offrendo soldi per «carezze intime». L’anziano è parso confuso. Se da un lato infatti dice «mi dispiace», dall’altro nega di aver fatto soffrire le madri delle sue vittime. Sostiene infatti di non essere mai passato dalle parole ai fatti, però allo stesso tempo pronuncia frasi inquietanti «per me non è mai solo una scopatina» e «l’unico problema con le 15enne è che non puoi andare in hotel».

(Ph Le Iene)