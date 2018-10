Papa Francesco: «al diavolo piacciono le élite»

Condividi

Uscirà domani il nuovo libro di Jorge Mario Bergoglio, papa Francesco, intitolato “Ave Maria” e scritto a 4 mani con il cappellano del carcere Due Palazzi di Padova don Marco Pozza, conosciuto anche come “don spritz“. Come riporta Il Corriere della Sera nella sua anticipazione di oggi, papa Francesco si sofferma, tra le altre cose, sul concetto di popolo ed élite. «L’élite non sa cosa significa vivere nel popolo e quando parlo di élite non intendo una classe sociale: parlo di un atteggiamento dell’anima – scrive Bergoglio -. Si può appartenere a una Chiesa di élite. a Chiesa è popolo, il popolo di Dio. E al diavolo piacciono le élite». Chi vive lontano dal popolo, aggiunge il Santo Padre, commette «un peccato che piace tanto a Satana, il nostro nemico: il peccato dell’élite».