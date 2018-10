Condividi

Linkedin email

I carabinieri hanno aperto un’indagine su un 42enne residente a Trissino (Vicenza) accusato dalla sua ex di violenza sessuale. L’episodio risale allo scorso dicembre quando la donna lo ha invitato a cena per restituirgli alcuni suoi oggetti. I due hanno bevuto molto, poi lui ha insistito per avere un rapporto sessuale, secondo lei non consenziente. Poi prima di andarsene le avrebbe anche sottratto dei gioielli di valore.

(Fonte: IlgiornalediVicenza)