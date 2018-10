«Vigili Venezia come Batman? Brugnaro ci sfrutta e umilia»

Condividi

Luca Lombardo del sindacato delle polizie locali lagunari Diccap risponde al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che, intervenendo alla convention di Forza Italia, aveva paragonato i poliziotti a Batman, per la loro capacità di «rincorrere i nigeriani». Lo riporta Vera Mantengoli su La Nuova Venezia di oggi a pagina 9.«Le parole di Brugnaro sono sconcertanti – ha detto Lombardo -. È incredibile come riesca sempre a sfruttarci per i suoi fini elettorali e a ridicolizzarci riducendoci a dei personaggi da fumetto. Da quando c’è lui – ha aggiunto il sindacalista – la polizia locale non controlla più il settore commerciale, né l’edilizio, né i B&B. La sua idea di sicurezza ha una sfaccettatura salviniana, sappiamo bene che i problemi di Venezia hanno radici locali, non nigeriane».

Ph. Shutterstock