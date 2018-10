1000 Miglia, Marzotto nel nuovo cda

Condividi

È stata presentata oggi a Brescia la 1000 Miglia 2019. La Freccia Rossa, alla sua 37^ rievocazione, partirà mercoledì 15 maggio, per la gioia dei milioni di appassionati di auto storiche che affolleranno le strade d’Italia per assistere al passaggio della leggendaria gara automobilistica. La 1000 Miglia 2019, che vedrà correre 430 di vetture d’eccezione, partirà da Desenzano e attraverserà il cuore dello stivale per poi fare ritorno a Brescia, dopo aver fatto tappa a Cervia-Milano Marittima, Roma e Bologna.

Durante la conferenza stampa, Aldo Bonomi, presidente di ACI Brescia, ha presentato il nuovo cda di 1000 Miglia srl, eletto nei giorni scorsi. Tre i nuovi membri: Alice Mangiavini, Maurizio Arrivabene (team principal della Scuderia Ferrari) e Matteo Marzotto (vicepresidente di Ieg, società nata dalla fusione delle fiere di Rimini e Vicenza), che affiancheranno il presidente Franco Gussalli Beretta e l’amministratore delegato, Alberto Piantoni.

Nel corso della conferenza è stato presentato anche il nuovo sito www.1000miglia.it, con nuove aree dedicate per fruire “la corsa più bella del mondo” in digitale, anche in 3D. Sempre in tema di digitale, fino al 14 ottobre, sotto al porticato di Palazzo Loggia a Brescia sarà possibile vivere in prima persona l’emozione della 1000 Miglia grazie a visori per la realtà virtuale che consentono un’esperienza a 360 gradi.

(Ph. Andrea Delbo / Shutterstock)