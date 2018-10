Albignasego (Pd), muore in culla a 5 mesi: disposta autopsia

Condividi

Aveva solo 5 mesi di vita il piccolo che ieri è stato trovato morto nella sua culla dalla madre ad Albignasego, in provincia di Padova. La donna ha immediatamente chiamato il 118 ma per il piccolo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. I primi elementi raccolti indicherebbero che il neonato è stato vittima della sindrome della morte in culla, una patologia mortale che colpisce neonati sani in modo imprevedibile. La magistratura ha comunque disposto l’autopsia per chiarire ogni dubbio. (Fonte: Ansa – 08/10 – 20:03)