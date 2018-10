Chievo, esonerato D’Anna: arriva Ventura

Condividi

13:07 – Giornata decisiva oggi per il Chievo. La società veronese ha comunicato in una nota di aver sollevato Lorenzo D’Anna dall’incarico di allenatore della prima squadra. A sedere sulla panchina del Chievo sarà l’allenatore Gian Piero Ventura, ansioso di tornare in pista dopo la disastrosa esperienza alla guida dell’Italia. Ieri mattina, il principale candidato a sostituirlo sembrava esser e Iachini ma la trattativa tra l’ex tecnico del Sassuolo e la dirigenza veneta è naufragata per divergenze legate alla durata del contratto. (Fonte: Ansa – 11:59)