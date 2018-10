Emula Banksy e taglia stampa originale, da 40 mila sterline ora vale…

Condividi

La vicenda dell’opera di Banksy, sminuzzata da un ingegnoso meccanismo mentre veniva battuta all’asta, ha fatto il giro del mondo nei giorni scorsi. Oggi si scopre che un uomo, che aveva di una delle 600 copie originali di “Girl with a Balloon“, ha tentato di emulare la cosa, tagliuzzando la tela di cui era in possesso sperando di raddoppiarne il valore. Intatta, la tela valeva 40 mila sterline, ora ne vale solo una.

La notizia è stata riportata dal Daily Mail che cita anche un tweet di My Art Broker che bolla la cosa come «puro atto di vandalismo gratuito. Invitiamo tutti i possessori di opere, o di copie originali di opere, a non fare queste cose. Stiamo ricevendo numerose telefonate di possessori di stampe che ci domandano se smantellando un’opera, la stessa possa raddoppiare il suo valore. Ma la risposta è no! Ci sono un numero limitato di stampe di Girl With Balloon nel mondo, oggi ne abbiamo perso uno ed è una vergogna talmente grossa che deve farci piangere».