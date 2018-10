Ferragni firma l’acqua, ecco quanto costa l’H2O griffata

Condividi

“Nel bene e nel male, l’importante è che se ne parli”. Questa frase di Oscar Wilde sembra calzare a pennello per Chiara Ferragni che mette a segno un altro colpaccio seguito, come al solito, da inevitabili polemiche. L’ultima trovata della fashion blogger più famosa del mondo è griffare… l’acqua! Ebbene sì, la Ferragni ha messo la sua firma su delle bottigliette uscite in serie limitata di acqua Evian da 75 cl. Il costo? 8 euro l’una. La collaborazione non è recente, risale a circa un anno fa, ma la polemica è esplosa sui social in questi giorni dopo che un utente ha pubblicato una foto delle preziose bottigliette in bella mostra sullo scaffale di un supermercato.

Il web è letteralmente esploso: c’è chi grida allo «scandalo», ritenendo «vergognoso» un prezzo del genere per una bottiglietta d’acqua, c’è chi critica il marchio Evian che ha sempre e comunque un costo così elevato, «con o senza Chiara Ferragni». Nonostante le tantissime polemiche però sul sito acquedilusso.it, il set da 12 bottigliette con un costo di 72,50 euro, è andato letteralmente a ruba, tanto da essere già sold out.

Ph: Twitter @GuyOverboard