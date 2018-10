Lascia rifiuti per strada nel Padovano, sindaco glieli porta a casa

Condividi

Ha gettato una busta della spazzatura dall’auto in corsa lungo l’ex strada statale 245 Castellana, nel Padovano. Pensava di riuscire a passare inosservata ma così non è stato. Grazie ad alcune segnalazioni di giovani che hanno visto la scena e delle telecamere di sorveglianza che hanno catturato la targa del veicolo, la donna ha avuto una gran brutta sorpresa.

Il sindaco di Piombino Dese, Cesare Mason (in foto), si è presentato alla sua porta dicendo alla donna incredula: «sono venuto a restituirle quello che ha perso per strada» e successivamente le ha preannunciato che è in arrivo una bella multa. La donna ha provato a negare ma le prove erano schiaccianti.

