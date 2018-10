Mozione anti-aborto, Fontana: «niente di scandaloso»

Condividi

18:13 – Il ministro alle Politiche per la famiglia e le disabilità Lorenzo Fontana ha commentato la mozione anti-aborto approvata a Verona dal consiglio comunale la settimana scorsa. «Leggendo la mozione non ho trovato nulla di scandaloso. E’ una mozione che vuole applicare la 194, nella prima parte in cui si parla del fatto che se si può aiutare una donna a scegliere per fare in modo che porti a termine la gravidanza, le siano dati degli strumenti».

«Mi sembra che sia stata una polemica un po’ strumentale. Anche il fatto che la capogruppo del Pd abbia votato a favore è significativo che evidentemente così scandalosa non era. Mi sembra che sia stata fatta – ha concluso Fontana – una tempesta in un bicchiere d’acqua». (Fonte: Ansa – 17:00)