Non gli danno da bere perchè già ubriaco, chiama 112: arrestato

I barman si sono rifiutati di dargli ancora da bere perchè già ubriaco ma lui non si è arreso: ha chiamato i carabinieri spiegando che i titolari del bar non volevano servirlo. La pattuglia è arrivata al locale di Verona per chiarire la situazione ma hanno trovato l’uomo che li aveva chiamati visibilmente alterato e con un atteggiamento piuttosto aggressivo.

Rabbia che è esplosa prima quando i militari gli hanno chiesto i documenti d’identità e in seguito in caserma dov’è stato portato per l’identificazione. L’uomo ha preso a calci e pugni sia i carabinieri che l’auto di servizio e infine ha tentato di scappare. Dopo questa sceneggiata per lui sono scattate le manette con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento di mezzo militare.

