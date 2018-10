Pedemontana, Fracasso (Pd): «veneti rischiano di pagarla due volte»

Condividi

«La Corte dei Conti ribadisce che con il nuovo contratto per la realizzazione dell’opera, il rischio è tutto sulle spalle della Regione, e quindi dei cittadini veneti. Esattamente l’opposto di quello che dovrebbe essere un Project Financing». Lo afferma il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Stefano Fracasso (in foto), a seguito della nuova relazione della Corte dei Conti sulla Superstrada Pedemontana Veneta.

«Se i conti non torneranno, come sosteniamo da tempo – prosegue Fracasso -, a rimetterci non sarà il concessionario ma il bilancio della Regione. La Pedemontana rischia di essere una strada che i cittadini pagheranno ben due volte: con i pedaggi, molto alti, e con i debiti di bilancio».

