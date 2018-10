Strano oggetto ritrovato in spiaggia, il mistero si infittisce

Condividi

Misterioso oggetto cilindrico ritrovato sulla spiaggia di Seabrook Island, in South Carolina. L’oggetto sarebbe emerso dall’oceano e le autorità non sono ancora riuscite ad identificare la sua origine. Sul web la foto è diventata virale scatenando tante ipotesi. In molti pensano che si tratti di un «rottame spaziale». C’è chi parla di astronave aliena e chi pensa invece sia una semplice boa oppure un giunto di un oleodotto dismesso o danneggiato dal maltempo. La cosa ancora più curiosa è che, nonostante sembri solido, ha una consistenza molle e schiumosa. L’oggetto è stato prelevato dalle autorità che non hanno voluto rilasciare dichiarazioni a riguardo.