Eurodeputata Aiuto lascia M5S: «Casaleggio domina gli eletti»

Condividi

Linkedin email

Dopo essersi autosospesa per aver chiesto rimborsi al Parlamento europeo per uno studio copiato da Wikipedia, l’eurodeputata Daniela Aiuto lascia il Movimento 5 Stelle. «Nel Movimento 5 Stelle gli eletti sono al servizio della comunicazione, e non il contrario. Comunicazione fatta di persone di solito provenienti dalla Casaleggio, o scelte lì. Queste persone – ha dichiarato in un’intervista a La Stampa – sono diventate il gestore delle nostre esistenze, non della comunicazione soltanto. Entrano nelle nostre vite perché possono decidere il successo o l’affossamento mediatico del singolo eletto».

(Ph. Daniela Aiuto / Facebook)