Manovra, Fitch: «rischi considerevoli»

Condividi

Linkedin email

Fitch, agenzia internazionale di valutazione del credito e rating, in una nota ha scritto di vedere «rischi considerevoli per i target della Manovra, specie dopo il 2019». Per la valutazione sul rating dell’Italia «i dettagli della politica di bilancio e la messa in pratica rimangono un elemento chiave. Gli obiettivi della nota di aggiornamento al Def puntano a una moderata riduzione del deficit nel 2020 al 2,1% del Pil. Noi ci aspettiamo un risultato vicino al 2,6%», conclude l’agenzia di rating.

Fonte: Tgcom24