Nevegal, stagione salva. Il sindaco Massaro: «grande lavoro di squadra»

Condividi

Linkedin email

La stagione invernale in Nevegal è salva: a confermarlo è il Sindaco di Belluno, Jacopo Massaro. «È un risultato importante, frutto di un grande lavoro di squadra che ha visto impegnati il Comune, l’Alpe del Nevegal, gli operatori, la Provincia, la Regione, la Pro Loco Castionese e tante altre realtà», commenta il primo cittadino. «Interrompere le attività sarebbe stato pericoloso, invece ora, con la conferma dell’attività sia in inverno che nella stagione estiva, si apre un periodo nel quale lavorare affinché quanto vissuto nelle ultime settimane non si ripeta più». La Regione Veneto ha avuto una parte importante nella trattativa e d’ora in avanti giocherà un ruolo importante: «l’apertura della stagione invernale era il primo e più immediato obbiettivo, – sottolinea Massaro – ora, con la collaborazione anche di Venezia, possiamo ragionare su interventi più strutturali, che mettano “in sicurezza” la situazione almeno per i prossimi 10-15 anni».

L’amministrazione conferma il suo impegno per il Nevegal: «abbiamo messo 50mila euro per l’avvio della stagione invernale: – ricorda il sindaco – 30mila per l’acquisto di skipass a scopo promozionale e 20mila per l’apertura dell’infopoint. Per l’estate, poi, lavoreremo sulla nuova pista da bike, un settore che sta riscuotendo grande successo a livello turistico, e sulla sistemazione e rifacimento della cartellonistica. Sono soddisfatto per il risultato ottenuto e per il rinnovato clima di collaborazione che si è trovato intorno al Nevegal», conclude Massaro. «È stato fatto un grande gioco di squadra, senza il quale oggi non saremmo così positivi».

(Ph. Shutterstock)