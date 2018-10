Nord Corea, Kim Jong-un invita Papa Francesco

Condividi

Linkedin email

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha invitato Papa Francesco a Pyongyang, dicendosi pronto ad «accoglierlo ardentemente». Lo ha annunciato la presidenza sudcoreana, in un briefing sul viaggio in Europa del presidente Moon Jae-in, che comprende una tappa in Italia e Vaticano. Nel frattempo, il presidente americano Donald Trump ha annunciato che incontrerà Kim per la seconda volta, dopo le elezioni di medio termine in programma il 6 novembre. (Fonte: Ansa)

(Ph. Flickr / Driver Photografer)