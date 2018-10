Parodi: «ascesa di Salvini? Dovuta a paura, rabbia e ignoranza»

Condividi

«L’ascesa di Salvini? E’ dovuta all’arrabbiatura della gente. È dovuta alla paura e anche all’ignoranza. Mi fa paura vedere un tipo di politica che è basata sulla divisione, sui muri da erigere. Vorrei una politica che andasse incontro ai più deboli e che aiutasse questo Paese a risollevarsi in un altro modo». Sono queste le parole della conduttrice Cristina Parodi ai microfoni de “I Lunatici” su Rai Radio2.

Tra i vari argomenti toccati, la conduttrice ha detto la sua anche sul movimento Me Too: «qualsiasi donna non può che difendere un movimento del genere, però bisogna difenderlo con intelligenza, sensibilità e capacità di distinguere e capire bene le diverse sfumature che ci sono nei rapporti tra uomini e tra donne. Sono una femminista della prima ora, sono convinta che le donne siano forti, che abbiano fatto delle battaglie più che giuste e che ce ne siano altre da combattere per riuscire ad ottenere dei ruoli importanti, delle posizioni di potere che ancora non abbiamo. Donne e uomini sono due mondi diversi, abbiamo modi diversi di ragionare. Questo a volte crea delle incomprensioni. Detto questo, se la donna dice no è no, non esiste ragione che possa giustificare una situazione che vada oltre il no della donna».