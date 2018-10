Condividi

Giampiero Mughini nella bufera per un commento detto durante il programma Tiki Taka sul caso del presunto stupro di Cristiano Ronaldo. «Gli interrogatori parlano chiaro, un rapporto è avvenuto ma Ronaldo ha già chiesto scusa – ha detto il critico calcistico -. La ragazza in questione forse vuole altri soldi. Quello di Ronaldo non è stato uno stupro, ma un semplice rapporto non consenziente con una ragazza».

Ph: Facebook Giampiero Mughini