Striscia la Notizia, inviata aggredita: Stefania Petyx in ospedale

Stefania Petyx è stata aggredita a Palermo. Ne dà notizia Striscia la Notizia che spiega come la sua inviata e la troupe si trovassero nel capoluogo siciliano per registrare un servizio su un immobile occupato da abusivi in via Giuseppe Savagnone quando è avvenuto il fatto. «Poco dopo essere entrati nella struttura – racconta dall’ospedale Petyx – siamo stati raggiunti da calci e pugni». Inoltre, precisa l’inviata, «sono stata spintonata giù dalla tromba delle scale».

Gli abusivi si sono avventati anche sulle telecamere e sui microfoni, andati distrutti. Nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, alcuni degli aggressori hanno continuato a inseguire un operatore. Stefania Petyx è stata successivamente trasportata in ambulanza all’ospedale. Le immagini dell’aggressione saranno mandate nei prossimi giorni in onda a Striscia la notizia per documentare la situazione denunciata dall’inviata.

Fonte e ph: Striscia la Notizia