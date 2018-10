Venezia, Consiglio comunale occupato contro sfratti [VIDEO]

Condividi

11:50 – Questa mattina gli aderenti all’Assemblea sociale per la casa hanno occupato per qualche tempo la sala del Consiglio comunale di Venezia in protesta contro gli sfratti. Il gruppo di manifestanti si è presentato a Ca’ Farsetti con scatoloni che hanno disposto sul pavimento a simboleggiare i bagagli e gli averi degli sfrattati, «chiedendo casa in Comune».

Sulla facciata della sede del Consiglio, hanno anche esposto uno striscione con su scritto “Basta sfratti. Qui abitiamo qui restiamo” (in foto). La manifestazione è stata del tutto pacifica e non ci sono stati incidenti. (Fonte: Ansa)

(Ph. Asc Venezia Mestre Marghera / Facebook)