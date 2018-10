Ventura al Chievo, ironia social: «gialloblù come la Svezia»

Condividi

Linkedin email

Il popolo del web si è scatenato alla notizia del ritorno in panchina di Gian Piero Ventura, l’ex commissario tecnico della nazionale azzurra. La conferma è arrivata ieri: Ventura allenerà il Chievo Verona dopo l’esonero di Lorenzo D’Anna e con la squadra ultima in classifica, a -1 a causa dei tre punti di penalizzazione inflitti per il caso delle plusvalenza fittizie.

Sui social network in molti ironizzano sul futuro dei gialloblù, dopo la fallimentare esperienza in nazionale e la mancata qualificazione ai mondiali. «Il Chievo ha gli stessi colori della Svezia», fanno notare alcuni utenti Twitter. «È riuscito a portare la Svezia ai mondiali figuriamoci se non riesce a far salvare i clivensi».