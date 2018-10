Vicenza, strada a San Biagio: 2mila firme in Consiglio per dire no

Condividi



Le opposizioni vicentine ieri hanno presentato in Consiglio comunale le oltre 2.000 firme raccolte contro il progetto della “bretellina” lungo l’argine del fiume Bacchiglione, tra il parcheggio di San Biagio e l’area della “spiaggetta“. Come riporta Roberta Labruna sul Giornale di Vicenza a pagina 19, i contrari al progetto dell’assessore all’Urbanistica, Claudio Cicero (in foto), sono Ciro Asproso e Dodo Nicolai (Coalizione Civica), Giovanni Selmo (Da adesso in poi), Ennio Tosetto (Vinova), Raffaele Colombara (Quartieri al Centro), Cristina Balbi, Alessandra Marobin, Cristiano Spiller (Partito Democratico) e Enrico Grandi (Giovani democratici). L’assessore Cicero, però, tira dritto: «Credo nell’utilità di questa strada, ma ne parleremo in maggioranza e decideremo insieme il da farsi».

(Ph. Claudio Cicero / Facebook)