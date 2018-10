Manovra, niente analisi costi-benefici per Pedemontana

Condividi

Via libera nel Documento di economia e finanza del governo per la Pedemontana Veneta. Come riporta il Gazzettino, il Def ha escluso la grande opera dall’esame costi-benefici. “La rigorosa analisi” e l'”attento monitoraggio” riguarderanno altre opere come il terzo valico di Genova, l’alta velocità ferroviaria tra Brescia e Padova, la Torino-Lione e la Pedemontana lombarda.