Tunnel Brennero, Toninelli: «troppo lavoro, mia moglie preoccupata»

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, durante una diretta Facebook dove ha fornito aggiornamenti sui soldi per gli sfollati di Genova e i fondi per mettere in sicurezza le autostrade tra Lazio e Abruzzo, è ritornato anche sulle sue dichiarazioni sul tunnel del Brennero definendolo un «semplice lapsus».

«Invece che dire valico o passante ho detto tunnel – spiega Toninelli -. Io ne commetterò tanti altri di lapsus, non me ne frega niente di un lapsus. Io lavoro dalle 16 alle 18 ore al giorno, chiedete a mia moglie che è preoccupata per me».