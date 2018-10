Venezia, via gradini di vetro da Ponte Calatrava: «troppo scivolosi»

Condividi

15:38 – La Giunta Comunale di Venezia ha approvato il progetto esecutivo per la sostituzione sul Ponte della Costituzione, progettato dall’archistar Santiago Calatrava, della pavimentazione in vetro di alcuni gradini con lastre in trachite. I gradini di vetro si sono dimostrati problematici, soprattutto nelle giornate umide e piovose. «I lavori, per un totale di 40 mila euro e svolti da Insula – commenta l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Francesca Zaccariotto – riguardano una prima sperimentazione concordata con la Sovrintendenza, per trovare una soluzione definitiva alle problematiche legate al rischio di inciampo e scivolamento delle parti vetrate, soprattutto dove si verifica il cambio del passo delle gradinate, in corrispondenza dei pianerottoli. Si procederà alla sostituzione integrale di 16 lastre in vetro degli 8 pianerottoli del ponte con elementi in trachite (4 lato Stazione e 4 lato Piazzale Roma). L’utilizzo di questo materiale, tipico dei manufatti del centro storico della città, rappresenta infatti la soluzione più idonea a contenere il rischio d’inciampo».

«Nel corso degli anni – sottolinea l’assessore – il ponte è stato attentamente monitorato dal Comune e da Insula per tenerne costantemente verificate la staticità, le saldature e la tenuta». Sono stati posizionati dei sensori che controllano l’intera struttura e vengono periodicamente verificati la lunghezza o la corda complessiva dell’arco e gli eventuali movimenti all’altezza delle prime costole del ponte, oltre allo stato di tutte le saldature. «Questo intervento – dice Zaccariotto – si va ad aggiungere a quanto è stato realizzato lo scorso agosto sulle scalinate in pietra ai piedi del ponte: un lavoro di bocciardatura che l’amministrazione ha commissionato ad Insula per eliminare il problema di scivolosità dei gradini, accentuata in caso di pioggia e neve. L’operazione permette di conferire un effetto antisdrucciolo ai piani di calpestio, aumentando la sicurezza nell’attraversamento». (Fonte: Ansa – 13:43)