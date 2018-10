Condividi

15:58 – Giampiero Ventura, nuovo allenatore del Chievo, ha una «voglia feroce». Lo dice a Skysport commentato il suo ritorno al calcio dopo il flop azzurro, con la Nazionale che non è riuscita a qualificarsi agli scorsi mondiali, prima volta nella storia. Ventura non si risparmia qualche polemica: «il grande rammarico è non esser riuscito a fare quel che volevo. Dopo una sconfitta non è stato più possibile portare avanti il mio lavoro». (Fonte: Ansa – 14:58)

Ph: Facebook A.C. ChievoVerona