Allarme Etna, scienziati: «scivola verso mare, rischio tsunami disastroso»

Gli scienziati del GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research di Kiel, che stanno tenendo d’occhio l’Etna e i suoi movimenti, lanciano l’allarme: il fianco sud-orientale del vulcano siciliano sta lentamente scivolando verso il mare. Il pericolo è che un eventuale improvviso movimento potrebbe provocare uno tsunami potentissimo e disastroso. I ricercatori sono preoccupati in particolare dall’abbassamento verso il mare di 4 centimetri in soli otto giorni. Il resto dell’Etna sarebbe invece stabile. Purtroppo è impossibile fare previsioni e rimane sconosciuto se e come il movimento continuerà sott’acqua.

Fonte: Fanpage

Ph: Allie_Caulfield/Wikipedia