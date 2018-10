Cane interrompe partita di calcio: ecco cosa fanno i giocatori [VIDEO]

Condividi

In Georgia un cane ha interrotto una partita di calcio entrando in campo. Non c’è stato modo di farlo uscire e alla fine i giocatori hanno dovuto dargli quel che voleva: le coccole. Il video ha fatto il giro del web in questi giorni. Il cane nero voleva solo giocare un po’. In particolare è stato il portiere a capirlo e assecondarlo.