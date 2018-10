Caorle, rubate tre enormi gru: ritrovate a Trieste

Condividi

19:19 – Tre enormi gru da cantiere erano sparite il 12 settembre scorso da un deposito a Caorle (Venezia). Nonostante le grandi dimensioni degli oggetti, erano sparite nel nulla senza lasciare traccia. Oggi i carabinieri le hanno ritrovate a Trieste ed hanno denunciato tre persone per furto aggravato in concorso. I presunti responsabili sono italiani (due 50enni e un 33enne), due dei quali senza fissa dimora, il terzo residente a Trieste. Non è stata reso noto come i tre siano riusciti a spostare le gru. (Fonte: Ansa – 17:53)