Legnago (Vr), ruba camion immondizia e semina il panico: arrestato

Condividi

Linkedin email

11:40- Un marocchino di 31 anni è stato arrestato a Legnago (Verona) per aver rubato un camion della nettezza urbana per la raccolta rifiuti scorrazzando in giro per il paese causando anche danni alle auto in sosta e alla segnaletica stradale. Il 31enne ha avvicinato un operatore ecologico sottraendogli con la violenza il mezzo. Ha causato anche un grave incidente prima di essere bloccato dai carabinieri, alcuni dei quali sono rimasti feriti. Gli vengono contestati i reati di tentato omicidio, danneggiamento, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. (Fonte: Ansa 10:21)

(Ph Shutterstock)