Manovra, cancellate multe stradali fino a 1000 euro

Nel contesto della pace fiscale inserita nella prossima manovra finanziaria, da approvare entro fine anno, è stata inserita anche la cancellazione di multe stradali e tasse quali Ici, Tari e bollo auto, fino a 1000 euro. Lo riportano Marco Mobili e Giovanni Parente sul Sole24Ore di oggi. Chi ha già pagato però non avrà indietro i soldi. Nell’ultima bozza del governo, in attesa del testo finale che dovrebbe uscire dal consiglio dei ministri di lunedì 15 ottobre, è infatti previsto un meccanismo «strappa-cartelle» automatico. Ancora da definire il valore in base al quale scatterà il condono, ma si parla appunto di una soglia di 1000 euro per il periodo dal 2000 al 2010. Il costo per lo Stato sarebbe di 534 milioni di euro.