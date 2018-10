«Mi alleo con Corea e butto atomica sulla scuola»: prof terrorizza alunni

Condividi

Una professoressa di 52 anni, che insegnava in una scuola media della provincia di Udine, è stata sospesa per 10 mesi dopo diverse ed improvvise esplosioni di rabbia durante le lezioni che l’avrebbero portata ad inveire contro i suoi alunni con frasi tipo: «mi alleo con la Corea del Nord e metterò l’atomica in questa scuola con tutti voi dentro», «butto una bomba in questa scuola così morite tutti» e anche insulti come «ebeti, asini e suini».

Secondo varie testimonianze, l’insegnante avrebbe costretto senza nessun motivo più di qualche alunno a rimanere fuori dall’aula impedendogli di seguire la lezione. Altre volte avrebbe mimato il gesto di lanciare contro di loro degli oggetti e avrebbe anche preso a calci degli zaini. Un’altra volta avrebbe detto ai suoi alunni: «siete tutti degli idioti! Vi faccio ingoiare il cancellino!».

