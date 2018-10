Migranti, Acciaierie Venete: «sono necessari»

Condividi

Linkedin email

Il presidente dell’azienda padovana “Acciaierie Venete”Alessandro Banzato, (in foto) 55 anni, a margine della sua elezione a presidente di Federacciai, ha parlato anche di immigrazione. Lo riporta Gianni Favero sul Corriere del Veneto di oggi nell’edizione di Vicenza e Bassano a pagina 19. «Formiamoli, non fermiamoli, a casa loro» ha detto Banzato, secondo il quale occorre verificare «la fattibilità politica ed economica di un progetto che punti a un progetto-pilota in Africa, per sviluppare moduli formativi per professionalizzante le persone».

(Ph. Facebook – Assindustria Venetocentro)