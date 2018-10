«Niente sesso, legge Hegel»: il “dramma” della fidanzata di Fusaro

Condividi

In un’intervista alla trasmissione di Radio24 “La Zanzara” Aurora Pepa, giornalista e docente fidanzata del filosofo Diego Fusaro, volto noto di talk-show politici quali “L’Aria che tira”, annuncia che presto i due innamorati convoleranno a nozze. Aggiunge però anche alcuni dettagli della loro vita (non ancora) coniugale. «Lui studia dalla mattina alla sera. Io mi occupo dei lavori domestici. Non abbiamo mai fatto l’amore, sono vergine di fatto e di segno zodiacale – ha detto la Pepa – . La nostra giornata tipo è questa: lui si sveglia, si mette a studiare, io cucino per lui, pulisco per lui, stiro le sue camicie. Sottomessa? Si, esatto. È davvero così, davvero, legge sempre Hegel».

(Fonte: Huffingtonpost)

(Ph. Facebook – Aurora Pepa)