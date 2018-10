Passione incontenibile a Milano, bacio in mezzo alla strada: traffico in tilt

Condividi

Linkedin email

Sta facendo il giro del web il video di due giovani a Milano che, non riuscendo a frenare la loro passione, hanno mandato in tilt il traffico. Incuranti del fatto che il semaforo fosse diventato rosso, la coppia ha continuato a baciarsi in mezzo alle strisce pedonali, bloccando gli automobilisti. Nessuno ha avuto il coraggio di suonare il clacson ed interrompere i due innamorati che dopo poco hanno sgomberato la strada. Il web si interroga: chi sono? Cos’è successo per far scattare quella passione incontenibile? Per ora tutte domande che non hanno ancora trovato risposta.

Clicca qui per vedere il video