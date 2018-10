Aggredito da calabroni, cade in dirupo: morto 75enne trevigiano

Condividi

12:25 – Un pensionato di 75 anni, Ivo Vincenzi, originario di Asolo (Treviso), è morto ieri pomeriggio precipitando in un dirupo a Sanguineda di Vergato, sull’Appennino bolognese. A farlo scivolare e cadere per 40 metri uno sciame di calabroni che avevano il nido lungo il sentiero dove sono stati ritrovati i suoi occhiali. Vincenzi risiedeva a Casalecchio di Reno. Era uscito per un’escursione e non è più tornato. Dopo l’allarme della moglie, lo hanno trovato alle 23:30 e solo alle 2 di notte vigili del fuoco e soccorso alpino sono riuscito a recuperare il corpo. (Fonte: Ansa 10:52)

