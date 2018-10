Autonomia, Stefani: «bozza pronta, Iva e Irpef in Veneto»

Condividi

L’autonomia del Veneto presto potrebbe diventare realtà e avrà come primo effetto la permanenza di una quota di Iva e Irpef nella regione. Lo riporta Marco Bonet in un’intervista al ministro per gli Affari regionali e Autonomie Erika Stefani sul Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano a pagina 2. Manca ormai poco più di un settimana al 22 ottobre, anniversario del referendum a cui i veneti parteciparono in massa. La Stefani dichiara che la bozza di legge è pronta e presto verrà consegnata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e che contiene tutte e 23 le materie chieste dal governatore Luca Zaia. La bozza, spiega il ministro, «prevede forme di compartecipazione da parte della Regione al gettito d’imposta generato sul suo territorio. Per il quantum si farà inizialmente riferimento ai costi storici ma nell’arco di qualche anno si passerà ai costi standard. Si tratterà – aggiunge – dell’Iva e dell’Irpef, sono le imposte che meglio si prestano allo scopo. Il principio di base è chiaro: perché l’autonomia funzioni occorre che la trattenuta sia alla fonte».