Cassano, niente Entella: «lascio per sempre il calcio»

Antonio Cassano lascia il calcio. Lo rende noto lo stesso attaccante pugliese sul suo profilo Instagram, in una lettera ai fan. “Fantantonio” era in prova all’Entella, squadra ligure che milita in Serie C. Oggi però ha spiazzato tutti cambiando idea e frenando l’ennesima ripartenza. «Ho capito che non ho più la testa per allenarmi con continuità – ha scritto il giocatore 36enne – . In questo momento ho altre priorità. È finita per davvero. Ringrazio tutti i tifosi».

Lettera di Antonio #Cassano che annuncia il suo addio al calcio. pic.twitter.com/fU33mTrapy — Pierluigi Pardo (@PIERPARDO) 13 ottobre 2018

(Ph. Facebook – Antonio Cassano)