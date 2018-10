Investimenti, Assindustria: «governo non ci capisce molto»

Condividi

Linkedin email

15:40 – Massimo Finco, rappresentante degli industriali di Padova e Treviso con Assindustria Venetocentro, attacca il governo sugli investimenti industriali. «Sembra non capirci molto» ha detto Finco, che sostiene la necessità di proseguire il programma di incentivi di “Industria 4.0“, creato dal governo Renzi e dedicato alle aziende che investono in digitalizzazione e formazione. «Una misura indispensabile dalla quale non possiamo prescindere – ha aggiunto il presidente di Assindustria Venetocentro -. La politica che amministra questo Paese pensa ai governi del popolo ma si dimentica che il popolo deve contare su un’economia che si sostenga. Puntare alla crescita delle imprese è necessario. Ma al lavoro e alle imprese ci stanno pensando? A me – ha concluso Finco – non sembra tanto». (Fonte: Ansa 13:04)

(Ph. Facebook – Assindustria Venetocentro)