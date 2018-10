Pfas, Bizzotto (Lega): «abbassare limiti Ue a zero»

Condividi

Linkedin email

La capogruppo della Lega all’Europarlamento Mara Bizzotto chiede all’Unione Europea di abbassare a zero i limiti sui pfas. Lo riporta Il Giornale di Vicenza di oggi a pagina 9. Dal 22 al 25 ottobre a Strasburgo si voterà per riformare la direttiva sulle acque potabili. «I provvedimenti mirano a fissare a quota zero il limite di Pfoa, Pfos e Pfas su tutto il territorio europeo – spiega la Bizzotto -. Il mio è un appello trasversale che rivolgo a tutti i partiti e movimenti presenti in Parlamento, da sinistra a destra. Mi auguro – aggiunge – che gli eurodeputati degli altri gruppi politici non si facciano influenzare dalle pressioni delle lobby delle multinazionali della chimica».