Revoca blocco traffico, Legambiente Veneto diffida sindaco Rovigo

Legambiente Veneto ha inviato una diffida al sindaco di Rovigo Massimo Bergamin, in seguito alla revoca dell‘ordinanza di contrasto all’inquinamento atmosferico. Lo rende noto la stessa associazione in un comunicato. «La diffida è un atto dovuto – dichiara Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto – in quanto il sindaco Bergamin, responsabile della salute pubblica, deve rispettare e applicare i provvedimenti presi a livello regionale e nazionale volti alla tutela della salute dei suoi cittadini.»

«Ricordiamo che l’Accordo Padano, sottoscritto dal presidente Luca Zaia e recepito con la d.g.r 836 del 6 giugno 2017, – prosegue la nota – impegna chiaramente Regione e Comuni sopra i trentamila abitanti ad attuare le misure prescritte dallo stesso Accordo contro l’inquinamento atmosferico e per la tutela della salute pubblica. Si tratta peraltro di provvedimenti, che, sebbene nella direzione giusta, restano iniqui e non sufficienti per fermare l’emergenza smog e che dunque non possono assolutamente ammettere deroghe. Nel “Report Air Quality in Europe 2017”, l’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) stima infatti tra i 50mila e i 60mila i decessi prematuri in Italia dovuti alla concentrazione nell’atmosfera del solo PM2,5. «Se Bergamin è in possesso di brillanti soluzioni, diverse da quelle indicate dalla Giunta regionale e dal Ministero per raggiungere obiettivi concreti – conclude Lazzaro – le metta subito a disposizione di tutti per il bene dei rodigini».