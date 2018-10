Sposato a sua insaputa, la moglie non fa sesso: 96enne ottiene divorzio

Condividi

Linkedin email

Se è davvero mia moglie, perché non abbiamo mai fatto sesso? Deve aver pensato questo il 96enne di Lanciano che in casa di riposo ha conosciuto una donna di 55 anni che un giorno, nel 2009, portandolo in comune con un pretesto qualsiasi, ha fatto celebrare il matrimonio dal sindaco. L’anziano però ha continuato a vivere nell’ospizio. Nel frattempo la donna ha preparato il funerale e il necrologio, pronta a ricevere l’eredità. L’anno scorso, dopo 8 anni, la figlia dell’anziano ha scoperto con grande sorpresa che il padre era sposato. Ora l’uomo ha chiesto ed ottenuto l’annullamento del matrimonio da parte del giudice e, tra le motivazioni, ha aggiunto anche quella di non aver mai consumato rapporti sessuali con la consorte.

(Fonte: Ilmessaggero)

(Ph. Shutterstock)