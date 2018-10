“Tanko”, assolto unico secessionista condannato

Condividi

08:20 – L’unico serenissimo condannato in primo grado per il tentato assalto a piazza San Marco a Venezia del 2014 con un rudimentale carro armato “Tanko“, Michele Cattaneo, è stato assolto. La Corte d’appello di Brescia infatti ha ritenuto che il secessionista lombardo-veneto, arrestato 4 anni fa assieme ad altre 23 persone, individuato come il costruttore del mezzo artigianale, abbia una posizione equiparabile a quella degli altri, annullando perciò la condanna a 2 anni e mezzo di reclusione per associazione sovversiva. Nel luglio scorso infatti il tribunale di Rovigo ha assolto per lo stesso reato gli altri serenissimi. (Fonte: Ansa 19:14)

(Ph. Andrea Ratti Shutterstock)