Treviso, il punk non è morto: reunion della prima band italiana

17:30 – Il trevigiano Mirko Crosato (in foto), leader della prima band punk italiana, i “No Submission“, ha riunito il gruppo, che si esibirà domani al “Nasty Boys” di Treviso. Sul palco Arrigo Bernardi, Max Pavan, Andrea Juncker, Diego Negrello e il batterista Lucio Cocco. Prima del concerto ci sarà la presentazione del libro scritto da Fabrizio e Stefano Gilardino “Il quaderno Punk 1979-1981“. «È stata una grande soddisfazione vedere quanto spazio ci hanno dedicato nel libro – ha dichiarato Mirko Crosato – come è una grande soddisfazione poter risalire sul palco con due dei vecchi componenti della band, oggi vicini ai 60 anni, e i nuovi musicisti. C’è grande attesa per questo concerto, ci hanno contattato centinaia di persone. Non ci aspettavamo tanto interesse. Ricordo che ai nostri concerti a volte c’era pochissimo pubblico, altre volte abbiamo rischiato di essere picchiati sia da giovani di destra che di sinistra. Siamo stati dei precursori – aggiunge Crosato – nonostante non suonassimo in grandi città o metropoli, siamo riusciti a ritagliarci il nostro spazio».

«All’epoca non c’era internet per avere notizie sulla musica – spiega Stefano Gilardino, uno degli autori del libro edito da “Goodfellas” – io e mio fratello eravamo appassionati di punk e abbiamo iniziato a raccogliere tutte le informazioni sui vari gruppi. Era un innocente tentativo di mappare la scena musicale, il quaderno veniva aggiornato solo quando avevamo informazioni e poteva avvenire una o due volte al mese. Stavo scrivendo un altro libro – aggiunge – e dal cassetto è saltato fuori il quaderno. Ho iniziato a pubblicare le foto su internet e qualche amico mi ha suggerito di pubblicarlo. Inizialmente pensavamo di auto produrlo poi è arrivata “Goodfellas” e il progetto è diventato molto più grande. Accanto alla ristampa anastatica del quadernone abbiamo inserito 60 pagine di interviste e i “No Submission” non potevano certo mancare». (Fonte: Ansa 14:15)

(Ph. Facebook – Mirko Crosato)