11:00 – Il Venezia è penultimo in Serie B e a farne spese, come spesso capita, è l’allenatore. L’ex mister della Primavera dell’Inter Stefano Vecchi è stato infatti sollevato dall’incarico eredito dall’ex milanista Pippo Inzaghi per far posto a una bandiera dell’Inter e della Nazionale, l’ex portiere Walter “Uomo Ragno” Zenga. Oggi alle 11:30 la proprietà americana e Zenga parleranno del futuro in conferenza stampa. (Fonte: Ansa 12/10 19:00)

(Ph. Instagram – Walter Zenga)