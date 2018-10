Belluno, nasce «bio-distretto» della canapa

Condividi

In sette località in provincia di Belluno verranno avviate in via sperimentale coltivazioni di canapa da usare nella bio-edilizia, nella cosmesi e nell’alimentazione. Lo riporta Camilla Pisani sul Corriere del Veneto nell’edizione di Treviso e Belluno a pagina 15. «Si parla di un vero e proprio bio-distretto nella provincia di Belluno – spiega Ezio Orzes, assessore all’Ambiente del comune di Ponte nelle Alpi-. E’ un’agricoltura di nicchia, per un settore in evoluzione che potrebbe tradursi in filiere locali di alta qualità».

(ph: Shutterstock)