Brasile, Bolsonaro: «se vinco Battisti torna in Italia»

Il candidato della destra alle elezioni presidenziali in Brasile Jair Messias Bolsonaro, secondo i sondaggi il favorito alla vittoria al ballottaggio, nonostante il ferimento subito poco tempo fa, ha annunciato che se dovesse diventare il prossimo presidente del Brasile ci sarà l’«estradizione immediata per Cesare Battisti». «Mostreremo al mondo il nostro totale ripudio e impegno nella lotta al terrorismo» ha aggiunto Bolsonaro. Battisti è un ex terrrorista dei “Proletari armati per il Comunismo”, condannato all’ergastolo per 4 omicidi ed evaso dal carcere nel 1981. Da allora ha ottenuto ospitalità come rifugiato politico in Messico, Francia e infine Brasile, dove vive dal 2004.

(Fonte: Ilgiornale)

Ph. Facebook – Jair Messias Bolsonaro